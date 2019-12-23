В Красноярске впервые прооперировали гигантского лесного архимандрита. Видео уникальной операции выложили в Интернет

Cамка южноамериканского таракана-архимандрита пережила хирургическое вмешательство красноярских ветеринаров. Они смогли сохранить ей жизнь. Экспертов удивил сам факт операции насекомому.

Как пишет 23 декабря НГС, необычную операцию провели врачи ветеринарной клиники в Красноярске. Они удалили таракану-архимандриту кокон, в котором созревает потомство. Спустя несколько дней после родов он так и не вправился обратно.

— Операция проходила при помощи запаивания внутрь обезболивающего препарата, газового наркоза и местного обезболивающего во время иссечения кокона, — рассказали журналистам в клинике.

Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Томского госуниверситета Владимир Романенко заявил ТАСС, что операция уникальна. Но и удивительна, ведь тараканов обычно просто усыпляют. Тем более что архимандриты редкими не являются — плодятся хорошо, живут короткую жизнь, и спасать отдельно взятую особь не имеет смысла.



