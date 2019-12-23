В Красноярске впервые прооперировали гигантского лесного архимандрита. Видео уникальной операции выложили в Интернет
Cамка южноамериканского таракана-архимандрита пережила хирургическое вмешательство красноярских ветеринаров. Они смогли сохранить ей жизнь. Экспертов удивил сам факт операции насекомому.
Как пишет 23 декабря НГС, необычную операцию провели врачи ветеринарной клиники в Красноярске. Они удалили таракану-архимандриту кокон, в котором созревает потомство. Спустя несколько дней после родов он так и не вправился обратно.
— Операция проходила при помощи запаивания внутрь обезболивающего препарата, газового наркоза и местного обезболивающего во время иссечения кокона, — рассказали журналистам в клинике.
Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Томского госуниверситета Владимир Романенко заявил ТАСС, что операция уникальна. Но и удивительна, ведь тараканов обычно просто усыпляют. Тем более что архимандриты редкими не являются — плодятся хорошо, живут короткую жизнь, и спасать отдельно взятую особь не имеет смысла.
Справка:
Archimandrita tesselata — один из видов южноамериканских тараканов, также известный под названием «Гигантский лесной таракан». Родина этого насекомого — леса Коста-Рики и Панамы. Длина взрослой особи составляет 75–85 мм (у крупных самок до 100 мм). Одна самка приносит до 20 детёнышей. Процесс взросления личинок занимает до года. Продолжительность жизни тараканов — около года. Этот вид часто разводится в неволе как декоративное насекомое. Питаются в основном листовым опадом и другими органическими остатками.