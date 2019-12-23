Совет Федерации возвращает курилки в российские аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, который возвращает курилки в здания аэропортов. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости.

Согласно документу, курительные комнаты оснастят системой вентиляции, стены у них будут непрозрачными. Воспользоваться ими смогут только зарегистрированные на рейс пассажиры после проведения предполетного досмотра. Разместят кабинки в транзитных зонах. Ранее закон был одобрен Госдумой, теперь его только осталось подписать президенту. В Пулково ранее уже заявили, что готовы к возвращению курилок.

Напомним, сейчас установлен полный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. За «никотинщиков» ранее вступился петербуржец Сергей Боярский, который внес законопроект в Думу. Против инициативы выступал Минздрав.



