Петербуржцы утонули в долгах и обогнали Москву. Северная столица вошла в топ-10 самых закредитованных регионов России

Петербург оказался на девятом месте по объему задолженности в среднем на человека в рейтинге закредитованности регионов России, составленном РИА Новости.

В исследовании, опубликованном 23 декабря, говорится, что объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Петербурге — 302,7 тысячи рублей. А соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 году — 46,7%.

По размеру долга Петербургу еще есть куда стремиться. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (477,6 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (445,3 тысячи) и Якутия (388,7 тысячи). В Москве в среднем на одного человека приходится 272,9 тысячи. А соотношение долга и доходов — всего 28,9%.

В начале декабря Всемирный банк заявил, что высокие темпы роста кредитования россиян при отсутствии роста доходов могут угрожать финансовой стабильности страны «в случае ухудшения макроэкономических условий».



