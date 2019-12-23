Мини-грузовик разнесло на ЗСД там, где водители особенно любят нарушать в ущерб другим

ДТП собирает пробку на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект днём 23 декабря.

Как видно на кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись как минимум два автомобиля, один из них ушёл в отбойник. Занята правая полоса. «Живы... Водителя вроде видел – цел. Насчёт наличия пассажира – не знаю», – пишут в комментариях.





Пробка, по данным «Яндекс.Карт», растянулась примерно на 1,4 километра. Впрочем, на этом участке бывает плотно и без ДТП: затор создают водители-нарушители, которые сворачивают к съезду из средних полос.

Эта проблема обсуждалась в гиде «Фонтанки», созданном весной 2019 года на основе вопросов читателей и ответов ООО «Магистраль Северной столицы». Решить её поможет развязка с Шуваловским проспектом, которую планируется построить к северу от Богатырского проспекта.



