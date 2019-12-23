Московский вокзал проводил первую «Таврию» из Петербурга до Севастополя

Первый пассажирский поезд из Петербурга в Севастополь ушёл в два часа дня 23 декабря с Московского вокзала. Состав не отклонился от времени, заявленного в расписании.

Поезду предстоит пройти почти 3 тысячи километров за 43,5 часа. «Таврия» пересечёт девять областей, три города федерального значения, край, республику и 118 рек, в числе которых крупные Волхов, Волга, Ока, Дон, Кубань.

На этот маршрут выйдут пять одноэтажных составов из купейных и плацкартных вагонов. Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28). Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

Напомним, первым по железнодорожной части Крымского моста прокатился Владимир Путин. Отметим, петербуржцы раскупили почти все билеты на предновогодние даты ещё в конце ноября. И неудивительно — путешествие в вагоне хоть и занимает больше времени, зато почти в три раза дешевле, чем на самолёте.



