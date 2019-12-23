Setl Group сдал детский сад на Петровском острове

Setl Group

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде» на Петровском острове. В садик смогут ходить 160 малышей. Его планируют открыть в следующем году.

Детский сад возведен на территории элитного жилого комплекса, во дворе, закрытом от посторонних, и оформлен в стиле проекта – его фасады украшают терракотовые панели коричневого и бежевого цветов.

В здании детского сада спроектированы спальни, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, кухня и медицинский кабинет. Стены оформлены в ярких бирюзовых и салатовых тонах и украшены изображениями зверей и птиц, чтобы малышам было весело проводить время в садике и приятно сюда возвращаться.

Часть оборудования Setl Group купил за собственный счет: это стеллажи для игрушек, сушильные шкафы для одежды, шведская стенка, баскетбольный щит с кольцом и сеткой. А на кухню холдинг приобрел холодильники, приборы для очистки и нарезки овощей, электрические плиты.

Во дворе садика Setl Group благоустроил 8 игровых площадок с теневыми навесами для защиты от дождя и яркого солнца, установил песочницы, качели, яркие горки и лесенки для лазания.

Одновременно с детским садом был введен в эксплуатацию жилой комплекс премиум-класса «Петровский Квартал на воде». Он представляет собой три жилых восьмиэтажных корпуса, возведенных в стиле парижских кварталов, с подземным паркингом на 440 автомобилей, коммерческими помещениями под объекты стрит-ритейла высокого класса. Корпуса разной формы, один из них – классической формы каре, расположены таким образом, что формируют уютный внутренний двор, полностью закрытый от посторонних.

Во дворе жилого комплекса появился центральный камерный сквер с крытым пешеходным променадом для прогулок в любую погоду и дизайнерскими зонами отдыха с беседками. На набережной Setl Group благоустроил открытую смотровую площадку, к которой ведет уютная аллея.

Эксклюзивным брокером проекта «Петровский Квартал на воде» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»