«Руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью». Путин рассказал о том, как заподозрил строителя Крымского моста в пьянстве

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста 23 декабря вспомнил про ночной звонок бизнесмена Аркадия Ротенберга. Именно его компания «Стройгазмонтаж» выступала генподрядчиком возведения переправы.

На отрывке из трансляции Ruptly слышен отрывок любопытной беседы.

«…Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: ты что, выпил, что ли? Он говорит: «Нет», — сказал Путин.





Путин о докладе Ротенберга о работе на Крымском мосту: Ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг мне позвонил ночью и говорил таким голосом, что я спросил: ты что, выпил что ли? Он говорит: Нет! pic.twitter.com/oRTPwNZqo1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

На этом трансляция обрывается. Железнодорожное сообщение по мосту открывается сегодня — по нему уже едет поезд из Керчи в Тамань. Путин свое путешествие начал в кабине машиниста, затем переместился в вагон-ресторан.

Напомним, первый поезд отправился из Петербурга в 14:00, он прибудет в Севастополь в 9:25 25 декабря. Стоимость билетов начинается от 3500 рублей.