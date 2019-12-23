Финский ЮИТ впервые с 2016 года приобрел землю под жилье в Петербурге и планирует еще несколько покупок

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приобрела участок площадью 0,25 га в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщили «Фонтаке» 23 декабря в компании. В ближайшее время девелопер планирует еще расширить земельный банк в Северной столице.

Участок на Курляндской улице раньше принадлежал дочерней структуре ПАО «Ростелеком» – компании ООО «Телеком-5». Как отметили в «ЮИТ Санкт-Петербург», в соответствии с Генпланом и Правилами землепользования и застройки, здесь можно возводить средне- и многоэтажное жилье.

На Курляндской улице планируется построить жилой комплекс высотой 9-10 этажей общей площадью примерно 5,5 тыс. кв. м (около 100 квартир). На рынок он должен выйти в конце 2020 – начале 2021 года.

Отметим, что до этого предыдущий участок в Петербурге ЮИТ приобретал осенью 2016 года – на Студенческой улице, где сейчас строится жилой комплекс TARMO. В стратегии финского концерна по развитию в России на ближайшие три года, которая была недавно опубликована, говорится о планах по развитию девелоперского бизнеса и в Петербурге, и в других регионах, таких как Екатеринбург, Казань и Тюмень. В частности, в Петербурге ЮИТ обещает в ближайшее время объявить о покупке еще нескольких объектов.

«Концерн ЮИТ, продолжая активную работу в качестве девелопера в Санкт-Петербурге и других российских регионах, постоянно нацелен на увеличение земельного банка для дальнейшего развития своей деятельности, – подчеркивает старший вице-президент по инвестициям концерна ЮИТ Михаил Возиянов, – мы намерены и далее активно рассматривать предложения новых земельных участков».