В новогоднюю ночь жителей Петербурга и пригородов будут возить ночные автобусы

Петербуржцев и жителей пригородов в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января – традиционно будут возить ночные автобусы. В рейс выйдут автобусы тридцати одного маршрута, сообщает 23 декабря пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Ночной транспорт будет курсировать по городу с полуночи до 6 часов утра. Будут работать маршруты №№ 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 100, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 161, 169А, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375 и 397.

Автобусы будут ходить каждые полчаса. Проезд в них можно оплатить как покупкой разового билета, так и электронным проездным.



