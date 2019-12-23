Бетоновоз, улетевший в Неву, подняли на берег. Теперь его можно рассмотреть как следует

Упавший в Неву бетоновоз подняли из воды на набережную. Работал 130-тонный кран. Движение на этом участке Малоохтинского затруднено.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, к подтянутой к берегу машине подплыли водолазы и закрепили тросы. Кран развернулся в сторону воды и подцепил миксер. Его только что вытащили на берег.

Зрителей не очень много. Прохожие, как правило, останавливаются, пару минут смотрят и идут дальше. При этом на Малоохтинском проспекте в оба направления образовались заторы.

ДТП произошло 23 декабря около 4:15 на Октябрьской набережной, 16. Водитель бетоновоза врезался в здание, задел такси и съехал в Неву. ДТП попало на видео очевидца и самого таксиста.



