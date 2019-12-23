Путин едет в Крым в кабине машиниста. Открывается железнодорожное сообщение с полуостровом

Президент России Владимир Путин едет из Керчи в Тамань в кабине машиниста. Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста, пишет 23 декабря РИА Новости. Перед открытием Путин лично из кабины машиниста осматривает пути.

Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту: Первый состав отправился через Керченский пролив pic.twitter.com/fCqWBhECBA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

Вместе с президентом едут министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев и глава совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Напомним, сегодня же стартует регулярное железнодорожное сообщение с Крымом. Первый поезд отправится из Петербурга в 14:00, он прибудет в Севастополь в 9:25 25 декабря. Стоимость билетов начинается от 3500 рублей.



