Молодые мамы Петербурга проведут благотворительную рождественскую ярмарку

Молодые мамы Петербурга проведут рождественскую ярмарку «Мамами-маркет». Собранные средства направят в благотворительный фонд «Тёплый дом», который помогает семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ярмарка пройдёт на территории Феодоровского собора. Главная отличительная черта маркета: все участницы – это мамы, начинающие своё дело.

Посетителей ждёт ярмарка, лекторий о семье и родительстве, мастерские для детей, фуд-корт, театр теней, рождественский джаз и колядки. Специальный гость маркета – Оля Маркес, музыкант и создательница школы идеального тела.

«На «Мамами-маркете» можно приобрести подарки к предстоящим праздникам и одновременно поучаствовать в благотворительности. Все пожертвования за участие в лекциях, круглых столах и мастерских будут отправлены в БФ «Теплый дом», который помогает малоимущим семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию», – рассказали организаторы.

Гостей ждут 28 декабря, с 12:00 – 20:00 в доме причта при соборе Феодоровской иконы Божией Матери (Миргородская ул., д. 1).

Вход на ярмарку свободный. Участие в лекциях, мастер-классах и круглых столах – за добровольное пожертвование. Более подробно о маркете можно узнать здесь.