СМИ: В Федеральную таможенную службу в Москве и регионах пришли следователи с обысками

Сотрудники Следственного комитета утром 23 декабря пришли с обысками в Федеральную таможенную службу. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях», – сообщил собеседник агентства.

По данным издания, обыски проводятся в рамках уголовного дела, однако какого именно — неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.



