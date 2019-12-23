Вице-губернатор Анна Митянина станет детским омбудсменом Петербурге
Губернатор Александр Беглов направит на согласование в Законодательное собрание кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной на должность уполномоченного по правам ребенка.
О своем решении Александр Беглов сообщил на рабочем совещании 23 декабря. По его словам, уполномоченному по правам ребенка придется среди прочего провести инвентаризацию законодательства по данному вопросу.
Сейчас должность детского омбудсмена в Петербурге занимает Светлана Агапитова.