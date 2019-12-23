Происшествия
Экс-ректора Аграрного университета отправили в колонию за многомиллионную растрату. Ефимов в суде от миллионов открещивался
Пушкинский районный суд признал виновным в растрате экс-ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. Решение вынесено 23 декабря, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
По версии следствия, руководитель аграрного вуза в 2011 году инициировал заключение госконтракта с Северо-Западным агентством развития и привлечения инвестиций. Предметом договора были научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей. Ректор понимал, что никаких работ не будет — перечисленные деньги достались ему, говорится в материалах уголовного дела.
Ефимов вину не признал, хотя ранее в ходе предварительного следствия, как сообщала пресс-служба судов, давал иные показания.
Суд назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима и штрафа в полмиллиона рублей. Гражданский иск Аграрного университета удовлетворен на сумму 28 млн 650 тысяч рублей. Ранее руководитель Северо-Западного агентства развития и привлечения инвестиций, а до этого экс-функционер Смольного Слава Ходько https://www.fontanka.ru/2018/05/24/101/ признал вину, возместил ущерб в 850 тысяч рублей и получил полтора года колонии.
Одним из адвокатов Виктора Ефимова выступал Павел Лапаев, заведующий петербургским филиалом международной адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры». Лапаева оштрафовали на 20 тысяч рублей за посредничество в юридическом шпионаже по делу Ефимова. Он, как установил суд, уговорил коллегу Дениса Борисова под видом адвоката Ходько проникнуть в суд и познакомится с его показаниями на суде против ректора. Однако адвоката взяли прямо с томом уголовного дела сотрудники ФСБ. За помощь в деле ректора Борисов лишился статуса адвоката.
Справка:
Виктор Ефимов также известен как автор книги «Мёртвая вода», труд признали экстремистским. Дело экс-ректора - не первое для Аграрного университета. В 2017 году Пушкинский райсуд признал виновным в получении взятки начальника управления развития и капитального строительства вуза Израиля Глузмана. Суд посчитал доказанным, что Глузман получил взятку в 200 тысяч за возможность подписания договора аренды одного из помещений университета. Назначенный ему штраф был много больше взятки - 7 млн рублей. Через год в колонию отправился главный юрист Руслан Магомаев, его признали виновным в покушении на мошенничество. И назначили наказание в 4 года колонии.