Экс-ректора Аграрного университета отправили в колонию за многомиллионную растрату. Ефимов в суде от миллионов открещивался

Пушкинский районный суд признал виновным в растрате экс-ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. Решение вынесено 23 декабря, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, руководитель аграрного вуза в 2011 году инициировал заключение госконтракта с Северо-Западным агентством развития и привлечения инвестиций. Предметом договора были научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей. Ректор понимал, что никаких работ не будет — перечисленные деньги достались ему, говорится в материалах уголовного дела.

Ефимов вину не признал, хотя ранее в ходе предварительного следствия, как сообщала пресс-служба судов, давал иные показания.





Суд назначил ему наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима и штрафа в полмиллиона рублей. Гражданский иск Аграрного университета удовлетворен на сумму 28 млн 650 тысяч рублей. Ранее руководитель Северо-Западного агентства развития и привлечения инвестиций, а до этого экс-функционер Смольного Слава Ходько https://www.fontanka.ru/2018/05/24/101/ признал вину, возместил ущерб в 850 тысяч рублей и получил полтора года колонии.

Одним из адвокатов Виктора Ефимова выступал Павел Лапаев, заведующий петербургским филиалом международной адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры». Лапаева оштрафовали на 20 тысяч рублей за посредничество в юридическом шпионаже по делу Ефимова. Он, как установил суд, уговорил коллегу Дениса Борисова под видом адвоката Ходько проникнуть в суд и познакомится с его показаниями на суде против ректора. Однако адвоката взяли прямо с томом уголовного дела сотрудники ФСБ. За помощь в деле ректора Борисов лишился статуса адвоката.



