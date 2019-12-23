Финляндия предлагает пройти бесплатный курс по искусственному интеллекту. Вскоре его переведут на все языки ЕС

В качестве рождественского подарка миру Финляндия переводит бесплатный онлайн-курс по основам искусственного интеллекта на все европейские языки. Об этом 23 декабря сообщается на сайте курса.

Шестинедельную программу запустили в июле 2018 года, за это время обучение прошли 270 тыс. человек. Англоязычный курс открыли для всех желающих. Он состоит из шести теоретических частей и 25 заданий и охватывает широкий спектр тем, от философских последствий ИИ до технических предметов, таких как байесовская вероятность. Примерное время прохождения – от 30 до 60 часов.

Изначально авторы ставили задачу обучить основам искусственного интеллекта 1% населения Финляндии. В рамках председательства Финляндии в ЕС цель распространилась на всю Европу.

Сейчас онлайн-курс доступен на английском, финском, шведском, эстонском и немецком. Авторы обещают, что программу переведут на другие языки ЕС с весны 2020 года.



