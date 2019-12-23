«Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект ЗРС «Витязь»

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Министерства обороны Российской Федерации выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно. Действия представителей госзаказчика сопровождали специалисты Концерна.

ЗРС С-350 «Витязь» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» предназначена для высокоэффективной защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот. Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тысяч человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"