Певица Нюша назвала дочь Симбой Игоревной. Поклонники ждут Тимона и Пумбу

Анна Шурочкина, более известная под своим сценическим псевдонимом Нюша, рассказала об имени своей дочери и впервые показала ее общественности.

«Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя <...> «Знакомьтесь, моя дочь Симба!», – рассказал 23 декабря журнал Hello!

Певица не объяснила, почему вместе с супругом, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым, они сделали именно такой выбор.





Необычное имя дало повод поупражняться в остроумии пользователям Рунета. «Кто-то король Лев в детстве пересмотрел», – прокомментировала выбор певицы caterine_kirilova (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). Другие предложили более оригинальные имена из мультфильма – Тимон, Пумба и Муфаса. Некоторые отметили, что Симба — это имя их домашнего животного. Впрочем, были и те, кому новое имя пришлось по душе. «Симба Игоревна это конечно запоминающе», – отметила iuliiabumbarova1107. Многие также предположили, что Симба — это сокращенная версия имени Серафима, которое Нюша не хочет афишировать на публику.

Напомним, что Симба — это главный герой диснеевского мультфильма «Король Лев».