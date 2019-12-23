Певица Нюша назвала дочь Симбой Игоревной. Поклонники ждут Тимона и Пумбу
Анна Шурочкина, более известная под своим сценическим псевдонимом Нюша, рассказала об имени своей дочери и впервые показала ее общественности.
«Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя <...> «Знакомьтесь, моя дочь Симба!», – рассказал 23 декабря журнал Hello!
Большая премьера на страницах нового номера HELLO! ? ? Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Представить маленькую Симбу миру певица и ее муж, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов доверили HELLO! ? Семья приняла участие в яркой съемке для последнего в уходящем году номера издания, который выйдет завтра, 23 декабря. Не пропустите! @hello__ru #hello_ru #hello_russia #Нюша ? Интервью: Люба Егорова @darndreamer Фото: Алена Никифорова @sunny_blossom Стиль: Дарья Турова @darieturova Продюсер: Ольга Закатова @olga__zakatova Мейк-ап и прически: Елена Синяк @elena_sinyak Ассистент фотографа: Дмитрий Тарасов Ассистент стилиста: Анна Усик Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина @sama__dobrota Благодарим LID'S EVENTHOUSE @lidseventhouse, BEST DECOR PLACE @bestdecorplace и ресторан Иностранцы за помощь в организации съемки
Певица не объяснила, почему вместе с супругом, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым, они сделали именно такой выбор.
Необычное имя дало повод поупражняться в остроумии пользователям Рунета. «Кто-то король Лев в детстве пересмотрел», – прокомментировала выбор певицы caterine_kirilova (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). Другие предложили более оригинальные имена из мультфильма – Тимон, Пумба и Муфаса. Некоторые отметили, что Симба — это имя их домашнего животного. Впрочем, были и те, кому новое имя пришлось по душе. «Симба Игоревна это конечно запоминающе», – отметила iuliiabumbarova1107. Многие также предположили, что Симба — это сокращенная версия имени Серафима, которое Нюша не хочет афишировать на публику.
Напомним, что Симба — это главный герой диснеевского мультфильма «Король Лев».