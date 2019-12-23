Сотня копов опечатывает 23 авторазборки. Лидер рынка запчастей «ЕвроАвто» отрезал их от маркетплейса

На этот заголовок эмоциональней всего посмотрит рынок авторазборок и сами угонщики. Всё напрямую касается водителей Петербурга. «Фонтанка» показывает две правды – бизнесовую и силовую. А скоро будет как в Австралии.

автор фото Сергей Киселев/Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», в полдень 23 декабря около ста оперативников уголовного розыска Петербурга синхронно пришли на 23 объекта, откуда ведется продажа подержанных автозапчастей. Перечисление всех конкретных мест засорило бы память читателя, но, поверьте, неприятности начались в ООО и у индивидуальных предпринимателей по всем районам города: на Выборгском шоссе, 218; на Дальневосточном проспекте, 73; на Маршала Жукова, 2; на Политехнической, Салова, Якорной, шоссе Революции, в Ольгино и в Коммунаре.

Сотрудники имеют постановления на обыски, позволяющие изымать документацию. Они собираются опечатывать, то есть прикрывать деятельность фирм. Процедуру диктует нереальность вывоза на склады временного хранения всего подозрительного товара. Иначе пришлось бы грузить и в новогоднюю ночь.

Всё же для рынка разборок это не совсем уж новость. «Фонтанка» неоднократно сообщала, как уголовный розыск уже заходил к аналогичным коммерсантам. После очередного угона полицейские потревожили разборку на Степана Разина, а потом в Парголово. Месяц же назад был произнесен «ультиматум» этому бизнесу. Тогда рейд коснулся прочного – «ЕвроАвто». Наше издание видит, что в этой новой для этого рынка истории столкнулись две правды. Столь крепко, что обычный комментарий перерос в беседу о бизнесе и силовой машине.

«Фонтанка» спросила у директора по продажам «ЕвроАвто» Виталия Новикова: «Говорят, у вас проблемы?»





– Не могу согласиться. Мы можем говорить, что вопросы возникли к некоторым предприятиям, работающим под брендом «ЕвроАвто», и ряду, как мы говорим, несетевых разборок. Все предприятия под нашим брендом принадлежат конкретным собственникам. А у сети «ЕвроАвто» – 25% рынка. Предприятия, работающие под нашим брендом, торгуют по договору франчайзинга, используют нашу марку на основании франчайзингового договора. Платят роялти с оборота. Сторонние разборки просто используют площадку euroauto.ru и платят комиссию с запчастей через наш сайт.

- Всё верно, только в полицейском главке еще говорят, что у тех, кто с вашей франшизой, попадаются краденые агрегаты. Могу себе позволить передать иронию оперативников – роялти и с них получаете.

– На сегодня «ЕвроАвто» является маркетплейсом, который объединяет предприятия, продающие новые и бывшие в употреблении запчасти. Также предоставляющие услуги автосервиса. Мы как раз добросовестные и заинтересованы в том, чтобы все наши партнёры работали в правовом поле. Кстати, мы оказываем поддержку органам в плане определения легитимности происхождения деталей.

- Каким образом?

– Чуть позже скажу. Но я должен заметить, что определение законности, легитимности б/у товаров всецело лежит как раз на правоохранителях. И мы весьма, как бы сказать подипломатичней, озабочены тем, что происходит. В компаниях под брендом «ЕвроАвто» работает почти 5000 человек. Эти предприятия платят налоги. И мы опасаемся, что многие из них пойдут на новогодние каникулы без подарков.

- При всем уважении, силовики не мыслят такими категориями.

– Рядовые исполнители – не мыслят, а руководители должны мыслить, у них же есть политическая составляющая. Между прочим, на рынке нет других игроков, которые могли бы трудоустроить столько людей. Да и налоговые поступления сегодня для государства лишними не будут. Наши франчайзинговые партнёры вместе с нами обучают молодежь, принимают на практику выпускников училищ и автодорожного колледжа.





- Как события повлияют на бизнес сети «ЕвроАвто»?

– Во-первых, мы не получим роялти, если предприятия закрыты или работают не на полную мощность. Я же говорил – мы получаем роялти с оборота франчайзингового предприятия. Во-вторых, у нас появились репутационные издержки. Любые негативные новости и утверждения влияют на решение клиентов ремонтировать ли машину у одного из партнёров «ЕвроАвто» или нет, покупать у предприятия под вывеской «ЕвроАвто» детали или нет, сдавать им машину или нет. И у нас повисли все заявки на получение нашей франшизы с момента, как это началось. Сеть приостановила развитие.

- С развитием согласен, а по поводу того, что клиенты обращают внимание на такие новости, – нет. Вы не банк и не стройка, которые необычайно чувствительны к информационным лентам.

– Честно говоря, я бы вообще сказал, что это не только у «ЕвроАвто» проблемы. Это у города проблемы и у бюджета городского. 12 млн в месяц налогов платят предприятия все вместе. Проверка – это нормально, но зачем же, как говорил классик, «стулья ломать». У нас вывезли столько агрегатов, что говорить страшно. Это же какие силы брошены. Просто поговорить с нами не пробовали? Мы же уже беседовали с начальником полиции Барановым. Он внимательно слушал.

Здесь время вставить месседж от уголовного розыска. Журналист поговорил и там: «У нас в городе каждый день воруется от 10 до 15 машин, и притом не лакшери-класса. Мы обратили внимание, что после ваших новостей о разборках пару недель воровали поменьше, в два раза». Автор объяснил, что сейчас он как раз на связи с «ЕвроАвто» и готов передать вопрос. «Возможна ли такая ситуация, что в их маркетплейсе и продаются эти ворованные части? Я захожу на сайт «ЕвроАвто» и покупаю, могу ли я быть уверенным, что эта запчасть не ворованная?» – ехидно проговорил сотрудник.

– Безусловно, это возможно. Но наш маркетплейс предъявляет требования к партнерам такие, что это делает неудобным продажу ворованных деталей. Их надо мыть, фотографировать, взвешивать, а в ближайшее время мы введем требование указывать вин-номер машины, откуда деталь и взялась.

- Так, насколько я понимаю, полиция этого и хочет. Что касается второго вопроса от розыска, то вы уже ответили.

– Чуть раскрою. Скоро мы на рынок вводим маркирование всех деталей с указанием вин-номера автомобиля, на котором они были установлены. Демонстрирую, как это за рубежом:

Фото: «Фонтанка.ру»

- Где так маркируют?

– Там полиция не считает таким образом маркированный отрез кузова за уничтожение и сокрытие данных.

- Где так?

– Да в Австралии! – ответил Виталий Новиков и, как показалось, именем этого континента передал раздражение оппонентам.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Справка от компании:

Федеральная франчайзинговая сеть «ЕвроАвто» – это более 50 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих по франчайзинговому договору в рамках корпоративного стандарта. Фирма – крупнейшая в России автосервисная сеть, более 4000 работников.

Бизнес «ЕвроАвто» работает так: на сайте euroauto.ru можно заполнить заявку на франшизу или на присоединение к маркетплейсу. Основная задача площадки euroauto.ru – реклама услуг и товаров участников авторынка. Рекламе подлежат услуги автосервиса, новые и бывшие в употреблении запчасти. После подписания франшизного договора партнер получает право на работу под брендом «ЕвроАвто» и по стандартам «ЕвроАвто». Сотрудники предприятия обучаются, проходят аттестацию и затем начинают работу. Мы как владелец бренда получаем роялти с оборота. Наши партнеры обязаны внедрять все новые технологии: работу через мессенджеры, экспресс-сервис, принимать на работу стажеров из профильных учебных заведений. Наши партнеры обязаны обеспечить соблюдение экологических норм: раздельный сбор отходов, утилизацию технических жидкостей. При этом мы берем на себя маркетинг, стандарты, технологии, привлечение клиентов, поддержание отношений с клиентами. Если партнеры что-то делают не так, они могут быть оштрафованы.