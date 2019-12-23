Рассрочка от застройщика «30-40-30» в «Новом Лесснере»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

На покупку двух- и трехкомнатных квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» действует рассрочка от застройщика, предполагающая всего 3 платежа в течение 2-х лет. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2020 года.

Первый взнос составляет от 30% стоимости квартиры. Второй платеж в размере 40% вносится в январе 2021 года. А третий, окончательный платеж 30% – в январе 2022 года.

«Это предложение было разработано в ответ на запросы наших клиентов, которые не хотят выводить деньги из оборота и которым комфортно оплачивать квартиру раз в год, – поясняет начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин, – Приятным бонусом для них станет то, что они дополнительно получат скидку как при 70% первом взносе за квартиру».

Напомним, что прежние условия рассрочки с равными ежемесячными платежами также продолжают действовать. Только приобретая квартиру в «Новом Лесснере» до 31 января 2020 года вы можете выбрать удобную для себя схему рассрочки от застройщика.

Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Наличие трех выездов с территории позволяет выбирать удобный маршрут в зависимости от ситуации на дорогах. Школа, детский сад, подземные и многоуровневые паркинги находятся прямо на территории жилого комплекса. Солидная архитектура с художественной подсветкой зданий, изысканные парадные, видовые квартиры – жить в таком доме – особый статус и особая гордость!

Узнать подробнее о предложении и планировках в жилом комплексе «Новый Лесснер» можно по телефону (812) 670-01-01.

Рассрочку предоставляет ООО «Отделстрой».

Предложение действует с 23.12.2019г. до 31.01.2020г.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/