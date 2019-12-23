Бетоновоз, рухнувший утром в Неву, оставил на реке нефтяные разводы

Специалисты «Пиларна» обрабатывают активной пеной поверхность Невы после падения в воду бетоновоза. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию Смольного 23 декабря.

Дежурная бригада установила боновые заграждения. Сейчас дополнительно направлена машина с вакуумной установкой для откачки скопившегося на бонах загрязнения нефтепродуктами.

Водителя угодившего в Неву бетоновоза пока не нашли. По словам очевидца, после того, как машина упала в воду, на поверхности появился человек, который звал на помощь. Затем мужчина исчез.

ДТП на Октябрьской набережной произошло около 4.15. Предварительная версия такова: водитель бетоновоза не справился с управлением, совершил наезд на поребрик и угол дома, задел попутное такси «Фольксваген Поло» под управлением 55-летнего водителя и, преодолев все препятствия, в том числе ограждение набережной, съехал в Неву. «Фонтанка» ведет прямую трансляцию того, как машину достают из реки.



