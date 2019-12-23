В России отзывают более 78 тысяч Renault Kaptur. У них на ходу может внезапно открыться капот

Официальное представительство компании Renault – ЗАО «Рено Россия» – объявило об отзыве почти 78,5 тысячи кроссоверов Kaptur, проданных на российском рынке за последние три с небольшим года. К слову, эта модель довольно распространена в каршеринговых сервисах.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежит 78 461 автомобиль Renault Kaptur, проданные в России с сентября 2015 года по настоящее время. Причиной стала вероятность обрыва петли замка капота, из-за чего капот может внезапно открыться во время движения.

В дилерских центрах специалисты переустановят на попавших под отзыв машинах петли замка капота, а также заменят сам замок. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

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