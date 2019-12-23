РЖД рассчитает смету для высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой к 2022 году

Проект сметной документации для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет подготовлен в 2022 году силами ОАО «РЖД». Об этом в эфире канала «Россия 24» 23 декабря рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров.

«Мы вместе с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать, дать нам возможность запроектировать направление Москва – СПб. Мы получили согласие, и сейчас в наших планах стоят цифры, чтобы включая до 2022 года мы разработали проект на сметную документацию», – сказал Белозеров.

Ранее стало известно, что строительство новых путей обойдется без привлечения бюджетных средств Петербурга. Ориентировочная стоимость участка до Москвы составляет 1,5 трлн рублей. Предполагается, что высокоскоростные поезда в Северную столицу запустят в 2026 году. Они смогут двигаться со скоростью от 200 до 400 км/ч, а тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб. О том, как предположительно пройдет магистраль, «Фонтанка» подробно писала ранее.



