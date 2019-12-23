Прибыли нет, но вы везите. «Бронка» метит на убыточный рынок штрафстоянок

«Бронка групп» увидела перспективы на петербургском рынке штрафстоянок. Новый игрок оживит или уничтожит бизнес, который и так уже показывает одни убытки.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге полным ходом идет кампания по перезаключению договоров с операторами штрафстоянок — участниками чуть ли не самого странного рынка в городе. За 11 месяцев этого года было эвакуировано 95,6 тыс. машин нарушителей. Этот уровень примерно соответствует тому, что было год назад, и это в два с половиной раза меньше, чем еще три года назад.

Тем не менее борьба за право работать на этом рынке идет нешуточная, хотя, если верить заверениям компаний и их финансовой отчетности, этот бизнес пребывает в полном упадке и редкий его участник выходит хотя бы в ноль. К тому же об интересе к штрафстоянкам внезапно заявил знаковый партнер госструктур ООО «Бронка групп».

Это не бизнес

Договоры с уполномоченными организациями заключаются на три года, сейчас истекают предыдущие, и курирующий это направление комитет по законности проводит конкурсы по каждому из десяти лотов. В сентябре – октябре были разыграны первые четыре из них, и уже есть первые потери: ЗАО «Север» лишилось права на работу по лоту №10 – штрафстоянке на Цветочной, 18, и теперь оспаривает в суде ее переход в управление конкурента. Следующее заседание суда назначено на 23 января 2020 года. Представитель ООО «Спецстоянка», которое за счет «Севера» расширило свои владения, заявил «Фонтанке», что в процессе конкурса «всё было честно и прозрачно».

Несмотря на серьезную борьбу, участники рынка настаивают, что занимаются неприбыльным делом. Некоторые уверяют, что делают это «на энтузиазме» или «из чувства ответственности за чужое имущество».





Председатель региональной общественной организации защиты прав участников дорожного движения «Автоклуб А24» Денис Шубин, который входит в комиссию по отбору операторов штрафстоянок, говорит, что в последние годы экономический смысл их существования действительно сильно сократился. «Еще 6–7 лет назад рыночная стоимость услуги по эвакуации неисправных машин в ремонт была в районе 1700–1800 рублей, а тариф на доставку нарушителей на штрафстоянки – около 2700 рублей. Заметная разница, – отмечает Шубин. – Теперь же на коммерческом рынке эвакуаторов средняя цена такая же, как у операторов штрафстоянок – 2500–3000 рублей». Для сравнения, в Москве тарифы для нарушителей вдвое больше. Эти тарифы – единственный источник заработка для операторов стоянок.

Много лет назад деньги на их работу выделялись из городского бюджета, но этот порядок давно изменился: чиновники вполне справедливо посчитали неправильным, что за нарушителей платят все налогоплательщики города. Единственное, на что теперь тратятся народные деньги – содержание диспетчерского центра, который собирает данные об эвакуированных машинах и информирует их водителей – около 22 млн рублей в год.

Всего в Петербурге 12 штрафстоянок. Их обслуживают шесть компаний. При этом их совокупная выручка составляет 370 млн рублей, а совокупный результат (прибыль и убыток) уходит в минус на 3,5 млн рублей. Только две фирмы – ООО «Исток» и ЗАО «Север» – получили прибыль по итогам 2018 года. Самое большое количество стоянок находится в управлении «Истока», у него их четыре.

На вопрос, почему бы не бросить неприбыльное дело, предприниматели отвечают – «ждем изменений, верим и надеемся на лучшее». К тому же карман оттягивает ответственность – если и покидать рынок, оставленные на штрафстоянке автомобили нельзя просто так бросить или отдать на «разборку». «Это не бизнес, я бы назвал это деятельностью», – заявил «Фонтанке» заместитель гендиректора компании «Исток» Борис Вьюшкин.

Новому игроку приготовиться

Из-за специфики рынка штрафстоянок операторы с удивлением встретили новость о возможном появлении нового игрока. В отличие от них широко известный в городе партнер госструктур ООО «Бронка групп», владелец «Единого центра документов» и порта «Бронка», уверенно заявил: «Мы видим перспективы на этом рынке». Сейчас компанию возглавляет внук экс-главы ФСО Никита Муров.

По данным собеседников «Фонтанки», глава «Бронки групп» Никита Муров обратился к руководству Петербурга с просьбой посодействовать его компании в получении подрядов на обслуживание штрафстоянок, хотя в компании заявляют, что никаких официальных писем не писали.

«Действительно, в настоящий момент «Бронка групп» заинтересована в приобретении статуса уполномоченной организации, осуществляющей перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат в Центральном районе Петербурга, – сообщили в пресс-службе компании. – Мы видим перспективы на этом рынке и будем исключительно на общих основаниях участвовать в соответствующем отборе, который осуществляет комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Мы готовим документы для отбора согласно общим критериям наравне с другими претендентами».

Председатель комитета по законности Ольга Аришина отказалась обсуждать этот вопрос с «Фонтанкой» по телефону, однако источник редакции подтвердил, что пока чиновники не предоставляют именитым инвесторам никаких преференций и предлагают им бороться за право работать на рынке штрафстоянок строго в рамках закона.

«Бронка» готовится к участию в конкурсе, который будет разыгрываться весной 2020 года. Компания надеется получить в управление на следующие три года право работать в Центральном районе. Сейчас оператором там выступает ООО «Форвард» с выручкой в 39 млн рублей. С гендиректором компании Григорием Даниловым сейчас связаться не удалось, однако в апреле он говорил «Фонтанке», что одной его площадки на Евгеньевской улице и так достаточно для текущего объема работы в Центральном районе, и её площади заняты машинами нарушителей далеко не полностью. Отчетность его компании показывает, что этого уровня не хватает для получения прибыли: 2018 год фирма закончила с убытком в 1,2 млн рублей.

Узнав, что ему, возможно, скоро придется делить рынок с влиятельной петербургской компанией, один из игроков отметил её «большие связи в МВД». «Я уверен, они [«Бронка групп»], как только поймут, что это очень невыгодное дело, будут давить и действовать через тарифы, их поднимут, сделают как в Москве по 8 тысяч, и всё наладится у них», – сказал предприниматель. Он выразил опасение, что «Бронка» может нацелиться на весь город и монополизировать рынок.

Безвременные трудности

«Основная причина [убытков] – это сокращение сотрудников ГИБДД», – считает владелец и гендиректор компании «Нева-спорт» Денис Родионов.

«Фонтанка» писала ранее, что сокращение штата сотрудников ГИБДД в петербургском управлении обрушило доходы операторов штрафстоянок в 2,5 раза.

Помимо этого, компании жалуются на низкие тарифы и вредные для них законодательные инициативы. Для сравнения, чтобы забрать автомобиль категории В со штрафстоянки в Петербурге, нужно заплатить 2928,23 рубля. В Москве в течение 60 дней получить машину той же категории можно будет за 4200-8400 рублей в зависимости от мощности двигателя, если автомобиль задержится больше – выйдет дороже. Смольный, конечно, анонсировал рост тарифов – с начала 2020 года базовая стоимость увеличится с 2928 до 3004 рублей – но вряд ли этим можно покрыть убытки операторов штрафстоянок.

Из-за изменений в законах с 2016 года автомобилистам можно забирать машины со штрафстоянок с отсрочкой по оплате. Из-за этого растет количество неплательщиков, отмечают игроки рынка. Раньше машины не отдавали, пока владелец не заплатит за стоянку. Борис Вьюшкин связывает увеличение числа должников с общим падением уровня доходов населения, проводя параллель с платой за коммунальные услуги. Сейчас водителю ничего не стоит забрать машину и «забыть» об оплате штрафа. Компаниям приходится терпеливо ждать денег или обращаться в суды, что, как известно, ускоряет процесс далеко не всегда.

Участникам рынка штрафстоянок приходится как-то выкручиваться, ведь нужно платить налоги и зарплату сотрудникам. В основном они перекрывают убытки доходами из других, часто смежных, областей. «Естественно, должны быть дополнительные источники финансирования, которые возникают за счет иных видов деятельности, – считает Вьюшкин. – У каждой организации они свои. Кто-то участвует в страховой деятельности, кто-то – в торговле, в строительстве, в чём угодно».

Решение проблемы участники рынка, согласившиеся обсуждать эту тему с «Фонтанкой», видят либо в повышении тарифов – ближе к уровню Москвы, либо в изменениях законодательства – в отмене отсрочки или изменении её условий, которые снизили бы количество неплательщиков.

Борис Вьюшкин одним из решений видит увеличение интенсивности работы сотрудников ГИБДД. «За счет количества задержанных машин эта деятельность может выбраться из убытков», – полагает представитель крупнейшего участника рынка принудительной эвакуации.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»