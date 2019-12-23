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Пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни
Суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом 23 декабря сообщает Bloomberg.
Все 11 фигурантов признаны виновными. Трое из них получили по 24 года лишения свободы, пятеро — смертную казнь. Приговоры остальным пока неизвестны.
Напомним, США обвиняли в организации убийства оппозиционного журналиста наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Однако к ответственности его не привлекали.
Справка:
Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели якобы привела ссора с сотрудниками консульства.