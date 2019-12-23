Пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом 23 декабря сообщает Bloomberg.

Все 11 фигурантов признаны виновными. Трое из них получили по 24 года лишения свободы, пятеро — смертную казнь. Приговоры остальным пока неизвестны.

Напомним, США обвиняли в организации убийства оппозиционного журналиста наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Однако к ответственности его не привлекали.



