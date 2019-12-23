В Хельсинки снизились цены на проезд в общественном транспорте
Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"
Доехать из одного конца столичного региона Финляндии в другой с начала 2020 года стало дешевле. В частности, из центра Хельсинки в аэропорт Вантаа можно будет добраться не за 4,60 евро, а за 4,10.
Управление общественным транспортом Хельсинки HSL приняло решение о снижении цен на разовые и сезонные проездные билеты третьей и четвёртой зон – наиболее удалённых от центра. Такое решение принято в связи с тем, что благодаря большому пассажиропотоку продажи в 2019 году принесли больше средств, чем было заложено в бюджете. Прогноз доходов от продажи билетов на 2020 год составляет 391,3 млн евро и превышает показатели финансового плана на 14 миллионов.
Изменение стоимости разового билета:
|Билет
|Цена 2019
|Цена 2020
|AB, BC и D *
|2,80
|2,80
|ABC
|4,60
|4,10
|BCD
|5,40
|4,10
|CD
|4,20
|3,20
|ABCD
|6,40
|5,70
Кроме того, с 1 января билет на остров Суоменлинна, который стоил 5 евро и действовал в течение 12 часов, выведен из оборота. Поскольку он расположен в зоне А, для проезда на остров подойдут все билеты HSL с буквой А (AB, ABC и ABCD), действие которых, как упоминалось выше – 80 минут.
Как купить билет на метро, автобус или трамвай в Хельсинки, читайте в инструкции "Фонтанки".
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