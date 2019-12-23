После падения бетоновоза в Неву в воде видели человека, звавшего на помощь

Данные упавшего в Неву бетоновоза помог установить пропуск на проезд большегрузной техники, вылетевший из салона при ДТП – его нашли на проезжей части метрах в 50 от места происшествия. О судьбе водителя рассказывает один из очевидцев, ехавший следом за бетоновозом.

По словам свидетеля, после того, как машина упала в Неву, из-под воды всплыл человек. Какое-то время он находился на поверхности и звал на помощь. Через несколько секунд свидетель потерял его из вида. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, водитель бетоновоза пока не найден. В кабине обнаружены документы на имя мужчины 1990 года рождения.

В эти минуты автобетоносмеситель, проплывший по течению около 1,5 километра, практически извлекли на берег. Чтобы это сделать, сотрудники ГИМС и поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга на катере подплыли и зафиксировали его тросами. Поднимать тяжёлую технику будет 130-тонный кран. В операции принимают участие от РСЧС 25 человек и 8 единиц техники.





По данным «Фонтанки», грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros принадлежит «Группе ЛСР», но сам инцидент не имеет отношения к компании. Бетоновоз передан в аренду ООО «Рубикон» по договору аренды транспортного средства без экипажа с правом выкупа, рассказали «Фонтанке» в компании.

ДТП произошло 23 декабря около 4:15 на Октябрьской набережной, 16. Предварительная версия такова: водитель бетоновоза не справился с управлением, совершил наезд на поребрик и угол дома, задел попутное такси «Фольксваген Поло» под управлением 55-летнего водителя и, преодолев все препятствия, в том числе ограждение набережной, съехал в Неву. Поймали бетоновоз у дома 98 по Малоохтинскому проспекту.

ДТП записали на видео два автомобильных регистратора – очевидца и самого таксиста. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию операции по извлечению бетономешалки.