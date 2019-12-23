«Проявление безумия с трагическими последствиями». В Кремле заявили, что от стрельбы на Лубянке нельзя было «застраховаться»

Пресс-секретарь российского президента назвал нападение на штаб-квартиру Федеральной службы безопасности 19 декабря «трагическим происшествием», от которого не застрахована ни одна страна мира.

«Мы с вами живём в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями», – цитирует 23 декабря заявление Дмитрия Пескова RT.

По его словам, произошедшее вечером 19 декабря – это «трагическое происшествие», так как погибли люди. «Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля», – добавил пресс-секретарь Владимира Путина.



