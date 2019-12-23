«Проявление безумия с трагическими последствиями». В Кремле заявили, что от стрельбы на Лубянке нельзя было «застраховаться»
Пресс-секретарь российского президента назвал нападение на штаб-квартиру Федеральной службы безопасности 19 декабря «трагическим происшествием», от которого не застрахована ни одна страна мира.
«Мы с вами живём в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями», – цитирует 23 декабря заявление Дмитрия Пескова RT.
По его словам, произошедшее вечером 19 декабря – это «трагическое происшествие», так как погибли люди. «Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля», – добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Справка:
Нападение на штаб-квартиру Федеральной службы безопасности произошло вечером 19 декабря. Директор ФСБ вместе с президентом Владимиром Путиным в этот момент слушали в Кремлевском дворце концерт по случаю Дня госбезопасности. В ходе перестрелки один силовик погиб на месте, второй через сутки скончался в больнице. Следственный комитет сообщил также о пятерых раненых, один из которых гражданский. Ведомство назвало имя стрелка – 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Считается, что он действовал один и был убит в результате пальбы в центре Москвы. Официально атака на Лубянку не названа терактом. Уголовное дело расследуется по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов – ст. 317 УК РФ.