Корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

ГК «Эталон»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Оформить ипотеку на покупку квартиры в ЖК Галактика Pro в корпусе 4.15 можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 20% и более от стоимости квартиры. Если сумма кредита от 100 тыс рублей до 3 млн рублей, то процентная ставка составит от 8,4% годовых. При оформлении кредита на сумму от 3 млн рублей до 20 млн рублей ставка уменьшится – от 8,2% годовых. Срок кредитования от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о Группе «Эталон»

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