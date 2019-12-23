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Строительство
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23.12.2019 12:03
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Корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

Корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

ГК «Эталон»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Оформить ипотеку на покупку квартиры в ЖК Галактика Pro в корпусе 4.15 можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 20% и более от стоимости квартиры. Если сумма кредита от 100 тыс рублей до 3 млн рублей, то процентная ставка составит от 8,4% годовых. При оформлении кредита на сумму от 3 млн рублей до 20 млн рублей ставка уменьшится – от 8,2% годовых. Срок кредитования от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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