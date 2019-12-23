Во Фрунзенском районе эвакуировано 20 детских садов. Судей отправили на улицу повторно

Массовая эвакуация детских садов заставила родителей забрать детей домой в рабочее время 23 декабря. О тревоге в дошкольных учреждениях Фрунзенского района Петербурга «Фонтанке» рассказали читатели.

Проверка прервала работу 102-го детского сада на улице Ярослава Гашека. Детей вывели в соседнее здание, где расположен колледж метрополитена. В соцсетях жители Купчино также пишут о закрытии детских садов 85, 94, 95, 104.

В пресс-службе администрации Фрунзенского района уточнили, что всего эвакуировано 20 дошкольных учреждений.

Читатели «Фонтанки» также сообщают о тревоге в 83-м детском саду в Красногвардейском районе. В Объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что Приморский и Петродворцовый суды из-за писем о минировании проходят повторную проверку. Около двух часов назад в зданиях опасности не нашли.



