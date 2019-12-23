Opel вернулся в Петербург. Автосалон немецкой марки открылся на Обводном канале

Немецкий бренд Opel снова начнет продаваться в Петербурге после почти пятилетнего перерыва. Группа компаний «Евросиб» 23 декабря открыла дилерский центр на набережной Обводного канала, 72.

Как говорится в сообщении компании, площадь салона составляет 750 кв. м. На первом этапе в нем будут продаваться две модели Opel: кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life. Весной 2020 года линейку пополнит третья модель — коммерческий фургон Vivaro. Также в центре можно будет купить подержанные машины и пройти техобслуживание.

Марка Opel покинула Россию в 2015 году вместе с другими брендами General Motors. В 2017 году бренд был продан американцами французскому концерну PSA с условиями постепенного перевода всего модельного ряда с платформ GM на французские. Но на данный момент обновление коснулось лишь нового Opel Corsa, который пока что в России продавать не обещают. У PSA заводе есть завод Калуге, где производится микроавтобус Zafira Life.



