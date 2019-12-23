После тренировочного разгона митинга школьников в Татарстане начались отставки

Минобрнауки Татарстана сообщило, что начальник отдела образования Тукаевского района ушла с занимаемой должности после того, как в Сети появилось видео разгона силовиками тренировочного митинга, где для массовки привлекли учеников местной школы.

«По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась», – цитирует 23 декабря заявление республиканского министерства «Интерфакс».

Ведомство также сообщило, что после произошедшего была сформирована специальная комиссия, которая занимается выяснением всех обстоятельств. В школе, которая привлекла девятиклассников к учениям силовиков, проводится проверка.

В министерстве образования Татарстана заверили, что мероприятие, которое прошло в Тукаевском районе, не входило в план. Ранее о начатой проверке заявили в МВД республики, подчеркнув, что привлечение школьников не было согласовано с ведомством.

Напомним, что 20 декабря в Новотроицкой школе Татарстана прошли учения. Роль массовки исполнили девятиклассники, с которыми боролись силовики в обмундировании и со щитами. Видео с мероприятия оказалось в Сети через два дня. Как пишут СМИ, учения проводились «по инициативе руководства отдела», а ученикам его представили как «профориентацию».



