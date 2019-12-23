Квартал для людей и домашних питомцев: как в «Яниле» развивают dog-инфраструктуру

Четвероногие – такие же полноправные жители домов, как и их хозяева. Если кошка приспособлена жить в квартире, то собаке нужно больше места и движения, больше времени и внимания хозяина. И при переезде в новое жилье потребности лучших друзей человека тоже приходится учитывать. Сознательные застройщики это делают – например в ГК «Ленстройтрест» позаботились о создании в своих кварталах развитой dog-инфраструктуры.

ГК «Ленстройтрест»

Не все собаки могут жить в квартирах, так что жилой комплекс с нужной инфраструктурой для животных – выбор для активных и ответственных хозяев, готовых с удовольствием и подолгу гулять со своими питомцами.

Например, после прогулки можно помыть лапы – в некоторых парадных голландского квартала «Янила» установлены специальные мойки для лап домашних животных, чтобы в местах общего пользования домов было чисто.

ГК «Ленстройтрест»

«Логичным и правильным выглядит грамотное зонирование территории с выделением места для прогулок и дрессировки животных от мест, где проводят время сами жители, особенно мамы с детьми. В компании «Ленстройтрест», понимая потребность каждой категории жителей в собственном пространстве, учли это», – поясняет директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Площадки для выгула собак во дворах – уже не новость, а цивилизованное решение для новых кварталов, пришедшее к нам из-за рубежа. Это специально огороженный участок для регулярных прогулок, где периодически меняется наполнитель – как правило песок. А еще здесь достаточно места для дрессировки, бега, трюков и игр – например, полоса препятствий. Во всех кварталах в большом количестве установлены дог-стойки с гигиеническими пакетами, чтобы убрать за своим питомцем.

ГК «Ленстройтрест»

На территории голландского квартала «Янила» не только развита инфраструктура для питомцев, но и всячески поддерживаются всевозможные активности жителей, связанные с животными. Здесь организуют совместные выезды в приюты и питомники, проводят благотворительные акции по сбору кормов и вещей. В помещении управляющей компании установлен бокс, куда любой желающий может положить что-то для нужд животного: медикаменты, лежаки, пеленки и пр. Иногда жители даже самоорганизуются, чтобы подыскать животным хозяев.

ГК «Ленстройтрест»

Бывают и совсем необычные ситуации – например, некоторое время назад рядом с жилым кварталом заметили бездомного пса. Сначала он напугал жильцов, мамы с детьми обратили на него внимание остальных. В итоге к животному прониклись жалостью и вместо отправки в приют стали совместно искать ему хозяина.

«Соседи, обнаружив бездомного песика, сплотились, опубликовали пост в официальной группе «Янилы» ВКонтакте, распространили информацию, своим неравнодушием показали, что всегда есть выход даже из самой сложной ситуации и тем самым подарили собаке шанс на жизнь в семье. Сотни репостов, миллионы просмотров, и вот оно чудо: отклик от замечательных людей, которые забрали собачку домой», – рассказывают сотрудники отдела клиентского сервиса застройщика.

Квартал «Янила» давно стал ярким примером самоорганизации и взаимопомощи жильцов при поддержке управляющей компании и отдела клиентского сервиса застройщика. Например, в квартале работает программа «Dog sitter» – это сосед с ветеринарным образованием, который может взять на себя обязанности по выгулу собак или присмотреть за любой домашней живностью, пока хозяева в отъезде.





Любовь к животным в компании прослеживается не только на этапе ввода и заселения домов. Например, в строительном городке новых очередей «Янилы» живут четыре служебные собаки, Яшка, Янка, и две Альмы, о которых заботятся сотрудники ГК «Ленстройтрест». Эти верные дружелюбные псы перемещаются за строителями от очереди к очереди с самого начала возведения квартала. Их прививают и внимательно следят за состоянием здоровья четвероногих сторожей. А офисные работники ГК «Ленстройтрест» время от времени вносят свой посильный вклад в приобретение корма для любимцев.

«Качество жизни и требования покупателей растут с каждым годом. Если раньше наличие паркингов, велопарковок, колясочных, дизайнерской отделки холлов, систем видеонаблюдения и контроля доступа были преимуществами жилых комплексов, то сегодня это уже стандартные опции. А вот создание инфраструктуры для домашних животных – все еще редкость для большинства новостроек. Но комфортная среда складывается из множества деталей, поэтому важно еще на этапе проектирования новых кварталов позаботиться о потребностях жителей с питомцами», – считает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Справка о ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/