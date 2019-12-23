Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 62.17р
68.91р
12:22 25.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
25.12.2019 10:40
Печать

Квартал для людей и домашних питомцев: как в «Яниле» развивают dog-инфраструктуру

Четвероногие – такие же полноправные жители домов, как и их хозяева. Если кошка приспособлена жить в квартире, то собаке нужно больше места и движения, больше времени и внимания хозяина. И при переезде в новое жилье потребности лучших друзей человека тоже приходится учитывать. Сознательные застройщики это делают – например в ГК «Ленстройтрест» позаботились о создании в своих кварталах развитой dog-инфраструктуры.

Квартал для людей и домашних питомцев: как в «Яниле» развивают dog-инфраструктуру

ГК «Ленстройтрест»

Не все собаки могут жить в квартирах, так что жилой комплекс с нужной инфраструктурой для животных – выбор для активных и ответственных хозяев, готовых с удовольствием и подолгу гулять со своими питомцами.

Например, после прогулки можно помыть лапы – в некоторых парадных голландского квартала «Янила» установлены специальные мойки для лап домашних животных, чтобы в местах общего пользования домов было чисто.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

«Логичным и правильным выглядит грамотное зонирование территории с выделением места для прогулок и дрессировки животных от мест, где проводят время сами жители, особенно мамы с детьми. В компании «Ленстройтрест», понимая потребность каждой категории жителей в собственном пространстве, учли это», – поясняет директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Площадки для выгула собак во дворах – уже не новость, а цивилизованное решение для новых кварталов, пришедшее к нам из-за рубежа. Это специально огороженный участок для регулярных прогулок, где периодически меняется наполнитель – как правило песок. А еще здесь достаточно места для дрессировки, бега, трюков и игр – например, полоса препятствий. Во всех кварталах в большом количестве установлены дог-стойки с гигиеническими пакетами, чтобы убрать за своим питомцем.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

На территории голландского квартала «Янила» не только развита инфраструктура для питомцев, но и всячески поддерживаются всевозможные активности жителей, связанные с животными. Здесь организуют совместные выезды в приюты и питомники, проводят благотворительные акции по сбору кормов и вещей. В помещении управляющей компании установлен бокс, куда любой желающий может положить что-то для нужд животного: медикаменты, лежаки, пеленки и пр. Иногда жители даже самоорганизуются, чтобы подыскать животным хозяев.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Бывают и совсем необычные ситуации – например, некоторое время назад рядом с жилым кварталом заметили бездомного пса. Сначала он напугал жильцов, мамы с детьми обратили на него внимание остальных. В итоге к животному прониклись жалостью и вместо отправки в приют стали совместно искать ему хозяина.

«Соседи, обнаружив бездомного песика, сплотились, опубликовали пост в официальной группе «Янилы» ВКонтакте, распространили информацию, своим неравнодушием показали, что всегда есть выход даже из самой сложной ситуации и тем самым подарили собаке шанс на жизнь в семье. Сотни репостов, миллионы просмотров, и вот оно чудо: отклик от замечательных людей, которые забрали собачку домой», – рассказывают сотрудники отдела клиентского сервиса застройщика.

Квартал «Янила» давно стал ярким примером самоорганизации и взаимопомощи жильцов при поддержке управляющей компании и отдела клиентского сервиса застройщика. Например, в квартале работает программа «Dog sitter» – это сосед с ветеринарным образованием, который может взять на себя обязанности по выгулу собак или присмотреть за любой домашней живностью, пока хозяева в отъезде.


Любовь к животным в компании прослеживается не только на этапе ввода и заселения домов. Например, в строительном городке новых очередей «Янилы» живут четыре служебные собаки, Яшка, Янка, и две Альмы, о которых заботятся сотрудники ГК «Ленстройтрест». Эти верные дружелюбные псы перемещаются за строителями от очереди к очереди с самого начала возведения квартала. Их прививают и внимательно следят за состоянием здоровья четвероногих сторожей. А офисные работники ГК «Ленстройтрест» время от времени вносят свой посильный вклад в приобретение корма для любимцев.

«Качество жизни и требования покупателей растут с каждым годом. Если раньше наличие паркингов, велопарковок, колясочных, дизайнерской отделки холлов, систем видеонаблюдения и контроля доступа были преимуществами жилых комплексов, то сегодня это уже стандартные опции. А вот создание инфраструктуры для домашних животных – все еще редкость для большинства новостроек. Но комфортная среда складывается из множества деталей, поэтому важно еще на этапе проектирования новых кварталов позаботиться о потребностях жителей с питомцами», – считает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Справка о ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ,  застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      25.12.2019 10:20

      В 2020 году планируется строительство школы в микрорайоне «Новое Сертолово»

      Школа на 825 учащихся в микрогороде «Новое Сертолово» вошла в федеральную программу «Стимул» на 2021 год. Об этом сообщил застройщик квартала – Группа компаний «КВС».
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      24.12.2019 18:00

      Рождественские скидки в «Образцовых кварталах»

      Новый Год и Рождество – это время не только отдыха, развлечений, встреч. Зимний сезон распродаж – настоящая отрада для любителей шопинга.
      pixabay.com
      24.12.2019 17:42

      МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

      МегаФон и тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях*.
      предоставлено ГК «Полис Групп»
      24.12.2019 17:30

      ГК «Полис Групп» открыла два детских сада в Мурино

      Сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» в Мурино. В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
      «Лидер Групп»
      24.12.2019 17:27

      Увеличение цен в жилом квартале «Гавань Капитанов»

      1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов». Успейте купить по старой цене!
      ПСК
      24.12.2019 15:09

      ЖК «Славянка» от ГК «ПСК» получила Заключение о соответствии

      ГК «ПСК» официально завершила строительство жилого комплекса «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района Санкт-Петербурга. Комплекс комфорт-класса прошёл проверку комиссией Госстройнадзора, включая специалистов санэпидемстанции и пожарной безопасности.
      Группа компаний «ЦДС»
      24.12.2019 12:38

      Группа ЦДС создала коллекцию авторских петербургских сувениров

      Группа ЦДС совместно с известным петербургским иллюстратором Ией Гаас разработала коллекцию авторских сувениров, которые будут вручать новоселам вместе с ключами от квартиры. Первыми их получат жители ЦДС «Московский».
      «Лидер Групп»
      24.12.2019 11:19

      Увеличение цен в ЖК YOGA

      1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена в ЖК YOGA 1 и ЖК YOGA 2. Успейте купить по старой цене!
      ГК «Эталон»
      24.12.2019 10:51

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию клубный дом Fusion

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию клубного дома Fusion, который Компания возвела в Выборгском районе, вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки.
      Setl Group
      23.12.2019 14:12

      Setl Group сдал детский сад на Петровском острове

      Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде» на Петровском острове. В садик смогут ходить 160 малышей. Его планируют открыть в следующем году.
      23.12.2019 13:18

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект ЗРС «Витязь»

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      23.12.2019 12:39

      Рассрочка от застройщика «30-40-30» в «Новом Лесснере»

      На покупку двух- и трехкомнатных квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» действует рассрочка от застройщика, предполагающая всего 3 платежа в течение 2-х лет. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2020 года.