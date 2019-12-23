Совфед просит оперативно запретить продажу снюсов. Число отравлений никотиновыми конфетами растёт

Совет Федерации просит правительство запретить продажу снюса в России. Соответствующее постановление принято на заседании верхней палаты парламента 23 декабря.

Спикер Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы призывают ввести запрет как можно оперативнее, до внесения соответствующих поправок в законодательство, пишет РИА Новости.

В принятом Советом Федерации постановлении уточняется, что из-за высокой концентрации никотина снюсы способствуют быстрому формированию зависимости. Врачи фиксируют увеличение числа обращений из-за отравлений жевательной никотиносодержащей продукцией.

Снюс – вид бездымного табака. В 2015 году он был запрещен к обороту в России. Поставщики нашли альтернативу – бестабачные никотиновые конфеты. Они тоже называются «снюс».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о массовом психозе в родительских чатах в Петербурге. Одна из тревог связана со снюсами.



