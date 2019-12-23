Банк «Санкт-Петербург» открыл 10 000-ный эскроу-счет

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

На конец декабря Банк «Санкт-Петербург» открыл 10 000 эскроу-счетов в рамках сделок с недвижимостью по договорам купли-продажи и договорам уступки прав требований между физическими лицами.

Сегодня счет эскроу – это наиболее безопасная и прозрачная форма расчетов для сделок с недвижимостью. При открытии счета можно указать различные условия зачисления и получения денежных средств. С его помощью можно проводить сложные сделки купли-продажи с участием нескольких участников и агентов. Расчеты с использованием счета эскроу осуществляются без комиссии.

Банк «Санкт-Петербург» одним из первых в стране реализовал систему эскроу-счетов как в направлении ипотечного кредитования, так и при проведении сделок с недвижимостью без ипотеки Банка. Данная форма расчетов предполагает размещение денежных средств покупателя на специальном банковском счете эскроу, который открывается на основании трёхстороннего соглашения, и перечисление суммы сделки становится возможным только после выполнения всех прописанных в соглашении условий по сделке.

«В ипотечном кредитовании основная цель Банка «Санкт-Петербург» – это создание простых и безопасных продуктов. Реализация услуги по открытию счета эскроу – это важная задача в масштабах всей страны. И мы рады, что уже сегодня можем предоставлять нашим клиентам удобный и прозрачный инструмент для проведения сделок с недвижимостью», – комментирует заместитель директора департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Подробнее об эскроу-счетах – на сайте Банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/retail/bank-account/escrow/

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