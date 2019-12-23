Происшествия
На видео сняли ДТП, которое «помогло» светофорам собрать пробку на «Пионерской»
ДТП в Петербурге утром 23 декабря создавали пробки или усугубляли их, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
К неработающим светофорам около «Пионерской» добавилась дорожная авария. Её видеозапись публикует сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей водитель «Митсубиши», выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не предоставил преимущество «Рено Сандеро», двигавшемуся по главной, рассказывает очевидец.
На въезде на КАД с Дачного проспекта собрало пробку столкновение легковых машин. По словам участников «ДТП и ЧП», виновник на фуре скрылся с места аварии. Неподалёку, у съезда на Стрельну, напомним, тоже была пробка. По словам автомобилистов, там пропускали кортеж.
На Октябрьской набережной утром была мощная пробка, не связанная с ДТП с бетоновозом. Там, как уже писала «Фонтанка», столкнулись легковые автомобили.
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга сегодня утром составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 9:12, Волхонское шоссе, 5,4 км, от Стрельны до КАД. Пробка продержалась 20 минут.
- 9:57, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
- 9:39, Ленинский проспект, 4,8 км, от улицы Котина до Кубинской улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 9:15, проспект Народного ополчения, 4,7 км, от улицы Солдата Корзуна до Ленинского проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 9:18, внешняя сторона КАД, 4,7 км, от реки Черная до Красносельского шоссе. Пробка продержалась 30 минут.