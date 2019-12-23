На видео сняли ДТП, которое «помогло» светофорам собрать пробку на «Пионерской»

ДТП в Петербурге утром 23 декабря создавали пробки или усугубляли их, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

К неработающим светофорам около «Пионерской» добавилась дорожная авария. Её видеозапись публикует сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей водитель «Митсубиши», выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не предоставил преимущество «Рено Сандеро», двигавшемуся по главной, рассказывает очевидец.

На въезде на КАД с Дачного проспекта собрало пробку столкновение легковых машин. По словам участников «ДТП и ЧП», виновник на фуре скрылся с места аварии. Неподалёку, у съезда на Стрельну, напомним, тоже была пробка. По словам автомобилистов, там пропускали кортеж.





На Октябрьской набережной утром была мощная пробка, не связанная с ДТП с бетоновозом. Там, как уже писала «Фонтанка», столкнулись легковые автомобили.

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга сегодня утром составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: