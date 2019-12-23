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Строительство
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23.12.2019 11:11
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Введен в эксплуатацию клубный дом G9 от ГК «КВС»

Введен в эксплуатацию клубный дом G9 от ГК «КВС»

ГК «КВС»

Служба Госстройнадзора выдала Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию Клубного дома G9 в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

«G9 – четвертый объект ГК «КВС», который планово введен в эксплуатацию в 2019 году. Всего мы сдали порядка 160 тысяч кв.м нового строительства.  Мы прошли новый знаковый рубеж – общий объем недвижимости, введенный в эксплуатацию ГК «КВС» за 16 лет работы, превысил 2 млн кв.м», – отметил Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»

Клубному дому G9 уже присвоен адрес: улица Грибалёвой, дом 9, корпус 1, строение 1. Дом разместился в 5 минутах ходьбы от метро «Лесная» и в 10 минутах езды от Выборгской набережной и Петроградской стороны, в уже сложившемся районе со всей необходимой инфраструктурой. Напротив клубного дома работает крупный ТРК. В шаговой доступности – 5 детских садов, 2 школы, поликлиника, фитнес-студии, ледовая арена.

G9 – разновысотный 11-12 этажный дом бизнес-класса всего на 316 квартир. В жилом комплексе предусмотрены подземный паркинг и удобные кладовые для крупногабаритных и сезонных вещей, на 1 этаже – коммерческие помещения. Общая площадь жилого комплекса составляет 30 451,6 кв.м. Дом возведен по монолитной технологии, фасад – вентилируемый с облицовкой керамическими плитами терракота – экологичным, визуально эффектным и прочным материалом. Дому присвоен класс энергоэффективности «А» (Очень высокий). Это значит, что в квартирах всегда будет комфортный микроклимат, оптимальная температура и влажность.

Все квартиры будут передаваться владельцам с полной чистовой отделкой класса «бизнес», выполненной по авторскому дизайн-проекту. Парадные решены в эко-стиле: для отделки использованы светлые и травянисто-зеленые тона, фактуры натурального дерева. В холлах предусмотрены большие зеркала, места для хранения колясок и велосипедов, установлены немецкие лифты Steimberg.

Особенность G9 – просторный двор площадью около 2000 кв.м. Здесь создан уютный сквер для отдыха жителей, обустроена лаунж-зона с фонтаном, беседка с навесом, установлена игровая площадка для детей с оборудованием датской фирмы Kompan, спортивные тренажеры. Территория клубного дома закрыта для въезда машин, огорожена, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Приватность домашнего пространства жителей будет обеспечивать собственная служба охраны.

Сегодня в Клубном доме G9 остались единичные свободные квартиры: одно-, двух- и трехкомнатные. Стоимость начинается от 6,84 млн рублей.

Справка о компании ГК "КВС"

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/

 

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