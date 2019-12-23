Ил-76 дорого обойдутся Минобороны. Военные купят меньше самолетов за те же 140 млрд

Министерство обороны РФ собирается перезаключить долгосрочный контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Договор был заключен еще в 2012 году и не выполнен до сих пор, пишут 23 декабря «Ведомости» со ссылкой на интервью изданию «Оборона России» замминистра по вооружению Алексея Криворучко.

По данным источников издания в отрасли, общая сумма контракта останется прежней — 140 млрд рублей. Однако за эти деньги Минобороны получит меньшее количество самолетов. Напомним, контракт предполагал поставку 39 Ил-76. Согласно новым условиям контракта, как пишут «Ведомости», военные получат всего 25-28 самолетов к 2027 году. Производить их будет ульяновский «Авиастар-СП». Контракт был сорван из-за сложного финансового положения компании. Кроме того, источники в отрасли заявили изданию, что в договоре была прописана стоимость в 3,5 млрд за самолет, в реальности же его стоимость достигает 4,9 млрд рублей.



