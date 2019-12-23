На Лиговском на день запретят парковку. Областные дорожники будут подводить «здоровые» итоги

Почти целый день 25 декабря водители не смогут парковаться на двух улицах в центре Петербурга. Причиной станет торжественный вечер, посвященный подведению итогов Года здорового образа жизни в Ленинградской области, который проведет областной комитет по дорожному хозяйству.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 10:00 до 22:00 25 декабря будет запрещена остановка транспорта на участке Лиговского проспекта от 2-й Советской улицы до улицы Жуковского и на улице Жуковского от улицы Восстания до Лиговского проспекта.

Кроме того, из-за мероприятия с 0:00 до 23:00 25 декабря будет недоступна для использования городская автостоянка у БКЗ «Октябрьский», расположенная на Греческой площади, северо-западнее дома 6 по Лиговскому проспекту. Вместо нее автомобилисты могут воспользоваться ближайшей городской автостоянкой на Лиговском проспекте у Московского вокзала, юго-восточнее дома 10/118, литера А, отмечают в комитете.



