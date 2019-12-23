Санта-Клаус начал своё предрождественское путешествие по миру. Упряжка с оленями отправилась из Лапландии
Санта-Клаус наполнил свой мешок подарками и отправился развозить их в санях, запряжённых оленями. Своё путешествие волшебник начал накануне из своей резиденции на сопке Корватунтури в финской Лапландии, сообщает 23 декабря финская телерадиовещательная компания Yle.
Видео отправления транслируют в разных странах, впервые это событие засняли в 1960-х.
В Финляндии Санту называют Йоулупукки (дословно «рождественский козёл»). В Суоми у него есть специальный почтовый ящик, куда, несмотря на популярность Интернета, ежегодно приходят сотни тысяч писем со всего мира.
Справка:
Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря. Праздник связан с рождением Иисуса Христа. В канун Рождества принято собираться в кругу семьи и близких, устраивать застолье и дарить подарки.
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