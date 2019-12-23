«Фонтанка» показывает, как из Невы достают бетономешалку

Сотрудники МЧС поднимают из Невы бетоновоз, улетевший туда ночью 23 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ДТП произошло около 4:15 на Октябрьской набережной, 16. Водитель бетоновоза врезался в здание, задел такси и съехал в Неву. ДТП попало на видео дважды – его зафиксировали видеорегистраторы очевидца и самого таксиста.

По данным МЧС, машину снесло течением примерно на полтора километра, она находится в 25 метрах от берега.



