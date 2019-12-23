Смольный начал обсуждение территориальной схемы обращения с отходами. Ранее он обещал начать мусорную реформу в 2020 году

Комитет по благоустройству Смольного сообщил о проведении общественного обсуждения проекта Территориальной схемы обращения с отходами в Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе комитета, дата начала общественного обсуждения — 23 декабря 2019 года, оно продлится до 7 февраля 2020 года включительно.

Проект размещен на официальном сайте комитета. Замечания можно направлять либо почтовым отправлением, либо на адрес электронной почты комблага kb@gov.spb.ru, но не позднее 15 дней до дня истечения срока общественного обсуждения

Территориальная схема – основополагающий документ, необходимый для проведения реформы обращения с отходами. Напомним, у Петербурга есть возможность повременить до 2022 года. Ранее городское правительство одобрило продление моратория на 2020 год, однако на пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент 47news Виктор Смирнов попросил поторопить Смольный. После этого губернатор Александр Беглов обещал начать реформу в следующем году.



