Смольный начал обсуждение территориальной схемы обращения с отходами. Ранее он обещал начать мусорную реформу в 2020 году
Комитет по благоустройству Смольного сообщил о проведении общественного обсуждения проекта Территориальной схемы обращения с отходами в Петербурге.
Как рассказали в пресс-службе комитета, дата начала общественного обсуждения — 23 декабря 2019 года, оно продлится до 7 февраля 2020 года включительно.
Проект размещен на официальном сайте комитета. Замечания можно направлять либо почтовым отправлением, либо на адрес электронной почты комблага kb@gov.spb.ru, но не позднее 15 дней до дня истечения срока общественного обсуждения
Территориальная схема – основополагающий документ, необходимый для проведения реформы обращения с отходами. Напомним, у Петербурга есть возможность повременить до 2022 года. Ранее городское правительство одобрило продление моратория на 2020 год, однако на пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент 47news Виктор Смирнов попросил поторопить Смольный. После этого губернатор Александр Беглов обещал начать реформу в следующем году.
Справка:
Возможность взять отсрочку по проведению реформы появилась у Петербурга в 2018 году, год назад, когда Госдума дала Москве, Петербургу и Севастополю времени до 2022 года. Еще в конце 2017-го Смольный объявил два конкурса – на южную и северную части города – по оказанию услуг единого регионального оператора по обращению с отходами. Предполагалось, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет целиком отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Оба контракта отдали ГУП МПБО-2 – и оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора. На фоне этого Смольный согласился ввести мораторий, изначально на год. Суды по северной половине продолжаются.