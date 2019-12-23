Суды Петербурга ставят рекорды. Эвакуация заняла меньше часа

Суды Петербурга возвращаются к работе после утренней проверки зданий на наличие взрывоопасных предметов. Угроза анонимов оказалась фейковой.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы 23 декабря, после эвакуаций к работе вернулись Сестрорецкий, Петроградский, Петродворцовый, Красногвардейский, Октябрьский, Колпинский районные суды. Осмотр зданий занял меньше часа.

Позже других анонимку с обещанием взрыва прочитали в Куйбышевском и Зеленогорском судах. Там эвакуация ещё продолжается.



