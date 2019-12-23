Минпромторг выделит 15 млрд рублей на разработку Sukhoi Superjet New

На разработку нового самолета Sukhoi Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет произведено на территории России, Минпромторг собирается потратить еще 15 миллиардов рублей. Об этом 23 декабря пишет РБК со ссылкой на план-график министерства.

Такую сумму ведомство планирует заплатить за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы над самолетом, которые нужно выполнить до 15 декабря 2021 года. По информации базы СПАРК, пока тендер на работы не объявлен. В Минпромторге сообщили, что контракт заключат до конца декабря 2019 года.

Весной 2019 года ведомство подписало контракт на 3,5 миллиарда рублей с «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100). Соглашение подразумевало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе Superjet с максимальным импортозамещением и должно было завершиться 15 декабря.

В Минпромторге сообщили, что это был первый этап выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Sukhoi Superjet New, и он выполнен в полном объеме. Контракт на 15 миллиардов является продолжением этой работы и вторым этапом проекта. В ведомстве добавили, что планируется и третий этап, однако его стоимость не раскрывается.



