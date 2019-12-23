Скорость, брызги и внезапный поворот. Полёт бетономешалки в Неву попал на видео

Ночное ДТП с участием бетоновоза в Невском районе Санкт-Петербурга зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом за ним автомобилиста. Видео опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».

На записи видно, что водитель миксера движется по набережной на довольно высокой скорости, обходит по правой полосе владельца регистратора. Идёт сильный дождь, в колее вода. Видимо, чтобы избежать наезда на движущееся впереди такси, бетоновоз принимает вправо и врезается в угол здания, а от него уходит в противоположную сторону, задевает то самое такси и, подпрыгивая, ныряет в Неву. Неожиданное появление бетоновоза из ниоткуда снял и регистратор такси.

< По данным УГИБДД, ДТП произошло 23 декабря около 4:15 на Октябрьской набережной, 16. Течение снесло машину на 1,5 километра, к дому 98 по Малоохтинскому проспекту. Сейчас МЧС готовится её поднимать.

Кадр из видео в телеграм-канале «Мегаполис»



