Рабочая неделя в Петербурге началась традиционно. Суды эвакуируются, анонимы угрожают детским садам и роддомам

Судебный процесс в Петербурге не успел толком начаться в рабочий понедельник 23 декабря. Здания, где творится правосудие, снова эвакуируются.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы, анонимки с угрозой заминирования прочитали в Петроградском, Красногвардейском, Петродворцовом, Приморском, Октябрьском районных судах. Однотипные послания предупреждают о заложенной бомбе. Также в письмах фигурируют шесть роддомов и более 20 детских садов.

Анонимы всё ещё припоминают имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель ранее обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени. Зимняя волна минирований продолжается в Петербурге третью неделю.



