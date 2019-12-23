КАД перекрыли, в центре стоят набережные. В Приморском районе коллапс из-за светофоров

Притом что общая загруженность улиц Петербурга утром 23 декабря остаётся на обычном утреннем уровне («жёлтые» 6 баллов, а после 9:10 – 5 баллов), в некоторых районах наблюдаются транспортные коллапсы.

КАД перед съездом на Стрельну перекрыли, чтобы пропустить важных персон, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Вероятно, из-за того же стоит Дворцовая набережная с одной стороны, а также набережные Кутузова и Воскресенская – с другой, в направлении Троицкого моста. Перекрытия из-за высоких гостей – глав нескольких стран – начались в Петербурге в четверг, продолжались всю пятницу и также наблюдались в субботу.

Из-за неработающих светофоров на Коломяжском проспекте, около станции метро «Пионерская», стоят даже улицы, расположенные в 2–3 километрах от этих светофоров, например Королёва, Парашютная, Аккуратова, Афонская. На проспекте Испытателей пробка превышает 1,5 километра и тянется почти от Комендантского. В 8:21 «Яндекс.Пробки» зафиксировали «неожиданно плотное движение» на Коломяжском и Парашютной – 9 баллов в центр, что на 5 баллов выше обычного.





Транспортный коллапс традиционно охватил Невский район. Стоят Народная, внутреннее кольцо КАД, Дальневосточный, участки Октябрьской набережной. На Октябрьской, 16, произошло серьёзное ДТП, но там как раз пробки не видно. Одна из причин пробки – ДТП с тремя автомобилями на пересечении улицы Крыленко и Октябрьской набережной.

На Юго-Западе тоже очень плотно, автомобилисты советуют по возможности ехать в объезд.