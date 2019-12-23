«Судьба водителя неизвестна». Спасатели готовятся поднимать упавший в Неву бетоновоз

Сотрудники МЧС Петербурга с помощью автокрана и лебёдки готовятся вернуть на берег упавший в Неву бетоновоз. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 23 декабря.

Машину обнаружили в воде в районе 98 дома по Малоохтинскому проспекту. Бетоновоз находится в 25 метрах от берега, машина проплыла примерно полтора километра вниз по течению. «Судьба водителя неизвестна», — уточнили в МЧС.

Около 4:15 на Октябрьской набережной у дома 16 бетоновоз совершил наезд на здание, затем столкнулся с «Фольксвагеном Поло» и упал в реку.

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»



