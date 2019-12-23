Как выглядит ДТП с 69 авто на «чёрном льду», сняли с дрона. Вышедших на дорогу людей сбивали подъезжающие машины

По меньшей мере 51 человек пострадал в результате цепочки массовых аварий аварии в округе Йорк, штат Вирджиния, США.

Как сообщает 22-23 декабря NBC, в воскресенье, за три дня до Рождества, на автомагистрали №64, на мосту Квинс-Крик, столкнулись в общей сложности 69 транспортных средств. По предварительным данным полиции, ДТП спровоцировали туман и гололедица (туман, кстати, ожидается в ближайшие дни и в Петербурге).

По словам очевидцев, машины крутились на «чёрном льду» (то есть не видимом на асфальте) и врезались в уже столкнувшиеся автомобили. Большое число пострадавших объясняется тем, что многие люди после ДТП выходили из своих машин, и их сбивали.





Сначала полиция сообщила о 35 раненых, доставленных в больницы. К вечеру воскресенья (то есть по московскому времени уже 23 декабря) это число выросло до 51. Травмы у пострадавших варьируются от незначительных до тяжёлых и угрожающих жизни.