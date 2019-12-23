СМИ: В Минобороны провели серьёзную кадровую ротацию

Серьезную кадровую ротацию провели в министерстве обороны России. Приказ был подписан несколько дней назад.

Начальником Главного штаба ВМФ стал командовавший в 2014 году Черноморским флотом Александр Витко, который сменил вице-адмирала Андрея Воложинского. Его заместителем назначен вице-адмирал Владимир Касатонов, пишут 23 декабря «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. Как отмечают эксперты издания, в команде Витко много офицеров, чья служба связана с надводными кораблями, а именно эта составляющая ВМФ России сейчас требует самого пристального внимания командования.

Главной сенсацией в кадровой ротации Минобороны, продолжает издание, стало назначение главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского на пост главы инновационного технополиса «Эра». Для этой должности необходимы навыки не только в военной сфере, но и научной, отмечает газета. Собеседники издания отметили, что у Ивановского все эти навыки присутствуют, поскольку генерал имеет степень доктора технических наук, неоднократно бывал в Сирии и организовывал работу подразделений в условиях миротворческой операции.

Технополис «Эра» — проект Минобороны, в рамках которого в Анапе « с нуля» появится второй после Сколково российский наукоград. Указ о создании президент России Владимир Путин подписал в июне 2018 года. На территории комплекса смогут жить и работать ученые и военнослужащие, занятые разработкой технологических новшеств для российской армии.



